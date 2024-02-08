В МИД призвали Армению заняться обсуждением дел в ОДКБ вместо выпадов

Замглавы МИД Панкин: возвращение Армении к работе в ОДКБ поспособствует диалогу

Возвращение Армении к работе в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместо выпадов в адрес России поспособствует полноценному диалогу в рамках организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает ТАСС.

Панкин заявил, что все участники ОДКБ заинтересованы в дальнейшем совершенствовании деятельности организации и ее эффективности. Он добавил, что этому способствовало бы скорейшее возвращение Армении к нормальной и полноценной работе в рамках организации.

«К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее дистанцировались», — отметил дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян бросил упрек ОДКБ, заявив, что республика была оставлена один на один со своими проблемами в решающий момент. Как уточнил политик, концепция безопасности заключалась в том, что Армения — член ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом является международно признанным конфликтом.