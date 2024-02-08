Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:53, 8 февраля 2024Бывший СССР

В МИД призвали Армению заняться обсуждением дел в ОДКБ вместо выпадов

Замглавы МИД Панкин: возвращение Армении к работе в ОДКБ поспособствует диалогу
Александр Панкин

Александр Панкин. Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Возвращение Армении к работе в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вместо выпадов в адрес России поспособствует полноценному диалогу в рамках организации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, сообщает ТАСС.

Панкин заявил, что все участники ОДКБ заинтересованы в дальнейшем совершенствовании деятельности организации и ее эффективности. Он добавил, что этому способствовало бы скорейшее возвращение Армении к нормальной и полноценной работе в рамках организации.

«К большому сожалению, наши армянские союзники пока действительно от нее дистанцировались», — отметил дипломат.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян бросил упрек ОДКБ, заявив, что республика была оставлена один на один со своими проблемами в решающий момент. Как уточнил политик, концепция безопасности заключалась в том, что Армения — член ОДКБ, а ситуация с Нагорным Карабахом является международно признанным конфликтом.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      На оборонном заводе в России произошел мощный взрыв. Там проходили испытания ракетных двигателей

      В МИД призвали Армению заняться обсуждением дел в ОДКБ вместо выпадов

      Оскар Кучера высказался об отмене концертов Орбакайте

      Россия не позволила Киеву заблокировать работу ОЧЭС

      В России рассказали об интересе иностранцев к Су-75

      Стало известно о вербовке Киевом латиноамериканских наемников

      Российский пенсионер порубил своего знакомого кухонным топориком

      В МИД России ответили на проведение военных учений НАТО Steadfast Defender 2024

      Еще одну визитку Путина выставили на продажу

      Российский миллиардер выиграл суд против домработницы из его лондонского особняка. Он не смог платить ей из-за санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше