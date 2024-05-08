В ОДКБ прокомментировали решение Еревана остановить финансирование

ТАСС: в ОДКБ осведомлены, что Ереван принял решение остановить финансирование

В Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) осведомлены о решении Еревана остановить финансирование. Об этом сообщает ТАСС.

«Это не новость, мы в курсе. Но Армения остается государством-членом ОДКБ», — рассказал агентству источник в организации.

О решении прекратить финансирование ОДКБ ранее заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Армении Ани Бадалян. Она уточнила, что Армения не станет присоединяться к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года «О бюджете ОДКБ на 2024 год».

Помимо этого, в начале мая официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала возможный выход Армении из состава организации. По ее словам, ОДКБ является и будет оставаться эффективной структурой, ответственной за поддержание безопасности в Евразии и ее государств-членов.