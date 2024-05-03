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16:33, 3 мая 2024Бывший СССР

В МИД России прокомментировали возможный выход Армении из ОДКБ

Представитель МИД России Захарова прокомментировала выход Армении из ОДКБ

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Globallookpress.com

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала возможный выход Армении из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о выходе Армении из состава организации, Захарова заявила, что ОДКБ является и будет оставаться эффективной структурой, ответственной за поддержание безопасности в Евразии и ее государств-членов.

Ранее Захарова заявила, что власти Армении продают свой народ, меняя отношения с Москвой на партнерство с Европейским союзом и США.

Она прокомментировала высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о «разговоре на разных языках» в отношениях Армении и России. По ее мнению, такие высказывания показывают стремление армянского правительства пожертвовать связями с Россией ради эфемерных бонусов от Запада.

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      Валентин Карант
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