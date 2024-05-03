В МИД России прокомментировали возможный выход Армении из ОДКБ

Представитель МИД России Захарова прокомментировала выход Армении из ОДКБ

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала возможный выход Армении из состава Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), передает ТАСС.

Отвечая на вопрос о выходе Армении из состава организации, Захарова заявила, что ОДКБ является и будет оставаться эффективной структурой, ответственной за поддержание безопасности в Евразии и ее государств-членов.

Ранее Захарова заявила, что власти Армении продают свой народ, меняя отношения с Москвой на партнерство с Европейским союзом и США.

Она прокомментировала высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о «разговоре на разных языках» в отношениях Армении и России. По ее мнению, такие высказывания показывают стремление армянского правительства пожертвовать связями с Россией ради эфемерных бонусов от Запада.

