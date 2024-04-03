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15:48, 3 апреля 2024Бывший СССР

Захарова заявила о продаже властями Армении своего народа

Захарова: власти Армении продают свой народ ради эфемерных бонусов от ЕС и США

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Власти Армении продают свой народ, меняя отношения с Россией на партнерство с Европейским союзом (ЕС) и США. Об этом заявила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова прокомментировала высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна о «разговоре на разных языках» в отношениях Армении и России. По ее мнению, такие высказывания показывают стремление армянского правительства пожертвовать связями с Россией ради эфемерных бонусов от Запада.

«Такие люди загоняют Армению в тупик. Прискорбно слышать такое, особенно с учетом отмечаемой сегодня годовщины установления дипломатических отношений между нашими странами», — заявила пресс-секретарь МИД. Дипломат подчеркнула, что Ереван демонстрирует своими заявлениями непоследовательность выбранной политики. Захарова добавила, что своими действиями армянские власти «продают свой народ».

31 марта Мирзоян в интервью аргентинскому СМИ Todos Noticias ответил на вопрос о разрыве отношений с Россией. «Сегодня у нас разные мысли, и, проще говоря, мы не говорим на одном языке», — заявил глава МИД Армении.

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      Алевтина Запольская
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