Глава МИД Армении ответил на вопрос о разрыве отношений с Россией

Глава МИД Армении Мирзоян: проблемы в отношениях с Россией невозможно скрыть

Разрыв дипломатических отношений Еревана и Москвы маловероятен, однако существующие проблемы невозможно скрыть. Об этом заявил министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян в интервью Todos Noticias.

Мирзоян в ходе визита в Аргентину ответил на вопрос о возможном разрыве отношений с Россией. Он отказался напрямую говорить об этом, подчеркнув связи в сфере торговли и безопасности.

«Верно и то, что сегодня у нас разные мысли и, проще говоря, мы не говорим на одном языке. Проблемы, существующие в отношениях с Россией, невозможно скрыть», — заявил глава МИД Армении. Дипломат также отметил, что Ереван рассчитывает на выполнение Москвой обязательств по поддержанию безопасности и территориальной целостности.

Ранее Мирзоян назвал США и Европу основными партнерами Армении. При этом он указал, что не считает подобную политику принципиальным поворотом.