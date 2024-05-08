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22:50, 8 мая 2024Мир

В Германии обвинили Шольца в неблагодарности по отношению к России

Бизнесмен Дотком обвинил канцлера ФРГ Шольца в неблагодарности по отношению к РФ
СюжетРоссия и НАТО:
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Jens Schlueter / Pool / Reuters

Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в неблагодарности по отношению к России. Об этом он написал в социальной сети X.

Так он прокомментировал слова главы правительства ФРГ о том, что 8 мая« является днем освобождения Германии и мира от тирании национал-социализма».

«И вы благодарите Россию поставками оружия Украине, чтобы поддержать американскую опосредованную войну. Позор», — заявил бизнесмен.

Ранее Шольц заявил, что НАТО помогает обороняться Киеву, но при этом не находится в состоянии войны с Москвой. Он подчеркнул, что важно не допустить прямого столкновения России и североатлантического альянса.

В апреле Шольц заявил, что Германия намерена поднимать вопрос украинского конфликта на международных площадках.

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      Марина Совина
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