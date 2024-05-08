В Германии обвинили Шольца в неблагодарности по отношению к России
Основатель файлообменной сети Megaupload Ким Дотком обвинил канцлера Германии Олафа Шольца в неблагодарности по отношению к России. Об этом он написал в социальной сети X.
Так он прокомментировал слова главы правительства ФРГ о том, что 8 мая« является днем освобождения Германии и мира от тирании национал-социализма».
«И вы благодарите Россию поставками оружия Украине, чтобы поддержать американскую опосредованную войну. Позор», — заявил бизнесмен.
Ранее Шольц заявил, что НАТО помогает обороняться Киеву, но при этом не находится в состоянии войны с Москвой. Он подчеркнул, что важно не допустить прямого столкновения России и североатлантического альянса.
В апреле Шольц заявил, что Германия намерена поднимать вопрос украинского конфликта на международных площадках.