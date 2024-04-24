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15:09, 24 апреля 2024Мир

Шольц заявил о недопустимости столкновения России и НАТО

Канцлер Шольц: важно не допустить прямого столкновения России и НАТО

Фото: Thomas Trutschel / Photothek Media Lab / Globallookpress.com

Альянс НАТО помогает обороняться Украине, но при этом не находится в состоянии войны с Россией, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. Его цитирует ТАСС.

«Германия и Великобритания вместе находятся на стороне Украины. Цель ясна — оказывать поддержку, чтобы Украина могла защищаться. Важно еще, что мы, страны НАТО, не воюем с Россией», — сказал глава правительства, добавив, что важно не допустить прямого столкновения России и североатлантического альянса.

Ранее Шольц заявил, что Германия намерена поднимать вопрос украинского конфликта на международных площадках. «Были встречи в Копенгагене, в Джидде, в Давосе, где собирались не только многочисленные союзники Украины, но и другие», — сказал он, сравнив Украину с «растением, которое нужно много поливать».

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      Виктория Кондратьева
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