Шольц сравнил Украину с поливом растений

Merkur.de: Шольц сравнил Украину с растением, которое нужно много поливать

Мировое сообщество должно уделять больше внимания конфликту на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. Его цитирует портал Merkur.de.

По его словам, немецкое федеральное правительство намеренно поднимать вопрос украинского конфликта на международных площадках.

«Были встречи в Копенгагене, в Джидде, в Давосе, где собирались не только многочисленные союзники Украины, но и другие», — сказал он, сравнив Украину с «растением, которое нужно много поливать».

Ранее Шольц анонсировал очередные поставки Украине комплексов противовоздушной обороны Patriot от партнеров по НАТО. Канцлер заявил, что у альянса есть возможность еще больше помочь Киеву.