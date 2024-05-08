В России раскрыли отношение европейцев к 9 Мая

Мединский: 9 Мая для Европы не праздник, там правят потомки нацистов

Сейчас у власти в европейских странах находятся потомки нацистов и коллаборантов, а потому 9 Мая для них не является праздником. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье для портала «История.рф».

Он отметил, что в 1941 году на СССР напала практически вся континентальная Европа. Мединский подчеркнул, что против советского народа сражались представители Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, Испании, Франции и других стран.

«Сегодня правят потомки коллаборационистов и предателей. А где-то — и выживших нацистов. Для них 9 Мая — не праздник. Не надо иллюзий», — раскрыл отношение европейцев к празднику Мединский.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва осуждает решение властей Берлина о запрете 8 и 9 мая советской и российской символики. Она отметила, что решение является кощунственным, и призвала власти Берлина отменить его.

