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22:37, 8 мая 2024Интернет и СМИ

В России раскрыли отношение европейцев к 9 Мая

Мединский: 9 Мая для Европы не праздник, там правят потомки нацистов

Фото: Роман Ден / Global Look Press

Сейчас у власти в европейских странах находятся потомки нацистов и коллаборантов, а потому 9 Мая для них не является праздником. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в статье для портала «История.рф».

Он отметил, что в 1941 году на СССР напала практически вся континентальная Европа. Мединский подчеркнул, что против советского народа сражались представители Италии, Румынии, Венгрии, Финляндии, Испании, Франции и других стран.

«Сегодня правят потомки коллаборационистов и предателей. А где-то — и выживших нацистов. Для них 9 Мая — не праздник. Не надо иллюзий», — раскрыл отношение европейцев к празднику Мединский.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Москва осуждает решение властей Берлина о запрете 8 и 9 мая советской и российской символики. Она отметила, что решение является кощунственным, и призвала власти Берлина отменить его.

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      Евгений Силаев
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