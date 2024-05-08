МИД осудил решение о запрете в Берлине связанной с Россией и СССР символики

Захарова: ФРГ должна отменить решение о запрете связанной с РФ и СССР символики

Москва осуждает решение властей Берлина о запрете на 8 и 9 мая символики, связанной с Великой Отечественной войной, Россией и СССР. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова, сообщает ТАСС.

«Мы осуждаем столь кощунственное решение берлинских властей и призываем его отменить как незаконное, антигуманное, антинаучное, антиисторическое и преступное», — отметила она.

По словам представителя российского внешнеполитического ведомства, историю нельзя переписать и поэтому МИД призывает ФРГ прекратить эти попытки.

Ранее Захарова раскритиковала слова представителя дипломатической службы Европейского союза Петера Стано об ударах по Крымскому мосту. Она подчеркнула, что у Украины нет права атаковать этот объект.