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12:06, 8 мая 2024Мир

Захарова раскритиковала слова представителя ЕС об ударах по Крымскому мосту

МИД: слова представителя ЕС про Крымский мост — подстрекательство к терроризму

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Слова представителя дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано о праве Украины наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Петер Стано сделал заявление о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было подчеркнуто, самообороны. Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет», — раскритиковала она слова представителя ЕС.

7 мая движение по Крымскому мосту перекрывали два раза раз за сутки. 6 мая движение автотранспорта по магистрали временно перекрывали с 21:17 до 22:06. Причины закрытия моста не уточнялись.

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      Виктория Кондратьева
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