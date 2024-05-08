Захарова раскритиковала слова представителя ЕС об ударах по Крымскому мосту

МИД: слова представителя ЕС про Крымский мост — подстрекательство к терроризму

Слова представителя дипломатической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано о праве Украины наносить удары по Крымскому мосту являются подстрекательством к терроризму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее цитирует ТАСС.

«Петер Стано сделал заявление о якобы наличии у Украины права атаковать Крымский мост в рамках, как было подчеркнуто, самообороны. Вы знаете, другого варианта, как назвать это уже прямым подстрекательством к терроризму, просто нет», — раскритиковала она слова представителя ЕС.

7 мая движение по Крымскому мосту перекрывали два раза раз за сутки. 6 мая движение автотранспорта по магистрали временно перекрывали с 21:17 до 22:06. Причины закрытия моста не уточнялись.