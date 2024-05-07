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07:21, 7 мая 2024Экономика

Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыли
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации от 7:00 по московскому времени.

Движение автотранспорта по магистрали временно перекрывали 6 мая с 21:17 до 22:06. Причины закрытия моста не уточнялись.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в сторону Крымского моста, возможно, были запущены три крылатые ракеты через Бердянск, их тип и дальнейшее направление не уточнялись.

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      Марина Совина
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