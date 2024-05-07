Движение по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки

Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыли

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту перекрыли второй раз за сутки. Об этом сообщается в Telegram-канале «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в публикации от 7:00 по московскому времени.

Движение автотранспорта по магистрали временно перекрывали 6 мая с 21:17 до 22:06. Причины закрытия моста не уточнялись.

Telegram-канал «Военная хроника» сообщал, что в сторону Крымского моста, возможно, были запущены три крылатые ракеты через Бердянск, их тип и дальнейшее направление не уточнялись.

