Стало известно о возможном запуске трех крылатых ракет в сторону Крымского моста

«Военная хроника» сообщила о пуске трех крылатых ракет в сторону Крымского моста

В сторону Крымского моста, возможно, были запущены три крылатые ракеты. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию Telegram-канала «Военная хроника».

«В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатые ракеты. Их тип и дальнейшее направление пока не уточняются», — говорится в материале.

Движение автотранспорта по магистрали временно перекрывали с 21:17 до 22:06. Причины закрытия моста не уточнялись.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о том, что за любой атакой на Крымский мост и территорию России последует решительный ответ. Она указала, что Украина и Запад вынашивают планы новых атак на российские территории в преддверии Дня Победы, рассчитывая на пропагандистский эффект.

