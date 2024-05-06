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23:54, 6 мая 2024Россия

Стало известно о возможном запуске трех крылатых ракет в сторону Крымского моста

«Военная хроника» сообщила о пуске трех крылатых ракет в сторону Крымского моста
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В сторону Крымского моста, возможно, были запущены три крылатые ракеты. Об этом сообщает RT со ссылкой на публикацию Telegram-канала «Военная хроника».

«В сторону Крымского моста через Бердянск прошли три крылатые ракеты. Их тип и дальнейшее направление пока не уточняются», — говорится в материале.

Движение автотранспорта по магистрали временно перекрывали с 21:17 до 22:06. Причины закрытия моста не уточнялись.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова предупредила Вашингтон, Лондон и Брюссель о том, что за любой атакой на Крымский мост и территорию России последует решительный ответ. Она указала, что Украина и Запад вынашивают планы новых атак на российские территории в преддверии Дня Победы, рассчитывая на пропагандистский эффект.

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      Марина Совина
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