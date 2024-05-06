На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Движение транспорта на Крымском мосту временно перекрыто

Движение автомобильного транспорта на Крымском мосту временно перекрыто, об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — сообщалось в публикации. Причины приостановки движения не уточнялись.

Находящихся в зоне транспортного досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. В 22:06 движение по магистрали было восстановлено.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук рассказал о том, что защита Крымского моста была во многом усовершенствована. Он напомнил и о системе мониторинга безопасности моста: на месте постоянно дежурят сотрудники правоохранительных органов, подготовленные люди, которые проверяют фуры, железнодорожные цистерны и легковые автомобили.