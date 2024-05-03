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17:31, 3 мая 2024Бывший СССР

Полковник рассказал об усовершенствовании защиты Крымского моста

Полковник Матвийчук усомнился в возможности разрушения Крымского моста

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Защита Крымского моста была во многом усовершенствована, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Он подчеркнул, что полностью разрушить сооружение практически невозможно.

«После прошлых атак оборона была полностью модернизирована. В частности, речь о подводных системах, которые предупреждают проникновение беспилотных дронов. Также усовершенствована система противовоздушной обороны (ПВО), развернутая на всех сторонах моста. Ведется постоянное наблюдение для прикрытия сооружения военно-космическими силами», — рассказал Матвийчук.

Полковник напомнил и о системе мониторинга безопасности моста: на месте постоянно дежурят сотрудники правоохранительных органов, подготовленные люди, которые проверяют фуры, железнодорожные цистерны и легковые автомобили. Крымский мост, по словам военного, полностью защищен от любых атак.

«Конечно, нельзя прикрыть мост на все 100 процентов. Наверняка есть какие-то уязвимые места, но они некритичны. Если противник захочет именно разрушить сооружение, ему придется очень потрудиться, поскольку мост надежно защищен», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев открыто готовит новую атаку на Крымский мост при поддержке Запада.

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