Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:23, 26 июня 2026Интернет и СМИ

Популярный украинский блогер словами «смеется весь интернет» описал особенность Европы

Украинский блогер Алексей Шевцов пожаловался на недостаток кондиционеров в Европе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: For East / Shutterstock / Fotodom

Популярный в России украинский блогер и стример Алексей Шевцов, известный как itpedia, пожаловался на недостаток кондиционеров в европейских городах. Пост об этом он разместил в Telegram-канале.

Шевцов опубликовал статистику, согласно которой в среднем в странах Евросоюза кондиционеры установлены примерно в 20 процентах домохозяйств. В то же время в США этот показатель выше 90 процентов, добавил блогер.

По словам Шевцова, в доме, где он живет, нельзя установить кондиционер. «По пальцам пересчитаю [европейские] кафе, где есть кондеи. С нас сейчас смеется весь интернет», — посетовал он.

Ранее Шевцов матом высказался о ценах на жилье в Европе. По его словам, аренда жилья в странах Евросоюза, и без того недешевая, летом становится еще дороже.

До этого украинский блогер также назвал филиалами ада крупные европейские города. Шевцов заявил, что в Европе стало хуже жить из-за миграционной политики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «СБУ поручено три задачи». Зеленский объявил о 40-дневной операции против России. Что о ней известно?

    Названы правила установки бассейна на даче

    Женщина узнала о своей смерти из письма

    Россиян предупредили о росте риска рака из-за одного бокала вина в день

    Минобороны выпустило заявление о боестолкновениях над Крымом, приграничьем и Черным морем

    Анна Семенович показала фото в бикини и вызвала споры в сети

    Оценены шансы Новой Зеландии сотворить сенсацию в матче против Бельгии на чемпионате мира

    В КНДР испытали дальнобойную гаубицу

    Названы последствия забастовок нефтяников в европейской стране

    Наряды выпускников из Осетии взорвали соцсети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok