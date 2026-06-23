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15:27, 23 июня 2026Интернет и СМИ

Популярный украинский блогер матом пожаловался на цены в Европе

Украинский блогер Алексей Шевцов пожаловался на высокие цены на жилье в Европе
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Популярный в России украинский блогер Алексей Шевцов, известный как itpedia, матом пожаловался на цены в странах Европейского союза (ЕС). Посвященный этому пост он опубликовал в Telegram-канале.

Блогер призвал не путешествовать летом по странам ЕС и обосновал свой совет рядом причин. Так, он заявил, что в это время года в Европе очень много туристов.

«Во-вторых, европейские города плохо приспособлены к жаре: кондиционеров почти нигде нет, воды со льдом нигде нет, бесплатной воды тоже нигде нет, ТЦ, где можно охладиться на каждом углу, как в Дубае, тоже нет. Часто воняет потничиной», — написал Шевцов.

Кроме того, блогер нецензурным словом описал высокие цены на жилье в европейских странах. По его словам, аренда жилья в Европе, и без того недешевая, летом становится еще более дорогой.

Ранее Шевцов назвал филиалами ада крупные европейские города. Блогер заявил, что в Европе стало хуже жить из-за миграционной политики.

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