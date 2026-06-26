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20:15, 26 июня 2026Моя страна

Уникального «человека-амфибию» нашли в России

Уникального «человека-амфибию» с жабрами на теле захотели спасти в Новосибирске
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Parilov / Shutterstock / Fotodom

В России спасают «человека-амфибию» — семилетнего мальчика Артема с настоящими жабрами на теле. Об этом сообщает Baza.

У ребенка оказался редкий атавизм в виде миниатюрных жабр на шее. Мальчик родился с «прыщиком», из которого периодически были выделения. Артема такая «болячка» почти не беспокоила, но недавно его мать все же решила показаться врачам.

На обследовании выяснилось, что образование на коже — это остаток хрящевых пластинок от жаберного скелета, которые должны были измениться еще на этапе развития эмбриона. Если не присматриваться к рудименту, то особо сильно он на теле мальчика не выделяется. Но, как уточняет издание, его все равно необходимо удалить, иначе со временем он начнет воспаляться и вызовет проблемы со здоровьем.

В шутку авторы материала заявили, что мальчик мог бы стать настоящим Ихтиандром. Теперь семилетнего Артема готовят к операции в Новосибирске.

Незадолго до этого также стало известно о 51-летней жительнице Читы, которая выжила после пяти остановок сердца. Ее спасли забайкальские врачи из краевой клинической больницы.

Помимо этого, в Новосибирске медики спасли мужчину, который целый год прожил с разорванным сердцем. 65-летний россиянин даже не подозревал, что его жизни угрожает реальная опасность, но ее удалось предотвратить.

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