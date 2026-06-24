Россиянка выжила после пяти остановок сердца

Врачи в Чите спасли пациентку после пяти остановок сердца

В Забайкалье врачи краевой клинической больницы смогли спасти жительницу Читы, которая пережила пять остановок сердца. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

По их данным, 51-летняя пациентка поступила в приемно-диагностическое отделение после инфаркта в крайне тяжелом состоянии. Частота сердечных сокращений и давление у нее были ниже нормы. Медики на протяжении нескольких дней боролись за жизнь пациентки.

Как объяснил завотделением кардиореанимации Дмитрий Ростовцев, специалисты решили нормализовать биение сердца микротоком, то есть добиться того, чтобы оно могло сокращаться с нормальной частотой. Также параллельно пациентку подключили к аппарату ИВЛ и начали повышать ей артериальное давление.

«Затем женщине установили в артерии специальный сетчатый каркас для восстановления нормального кровотока», — сказал Ростовцев. Однако и такие манипуляции не помогали, потому что сердце женщины время от время давало сбой и останавливалось. Врачи собрались на консилиуме и решили, что лучше всего перевести женщину на аппарат, который помогает крови «обходить» ослабленные сердца и легкие. Уже в течение шести часов после подключения была заметна положительная динамика, пациентка могла дышать самостоятельно.

Ранее кемеровские врачи спасли женщину, чье сердце не билось 71 минуту. Пациентка поступила в клинику с острым инфарктом и кардиогенным шоком, а в приемном отделении ее сердце остановилось. Медики продолжали бороться за жизнь женщины, даже когда время реанимационных мероприятий по регламенту закончилось.