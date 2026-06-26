Россиянам назвали «три всадника апокалипсиса» гипертонии

Кардиолог Васильева: Стресс превращает рутинную гипертонию в непредсказуемую

Кардиолог Ирина Васильева предупредила, что россиянам с гипертонией необходимо бороться с «тремя всадниками апокалипсиса», которые существенно ухудшают течение заболевания. Их она назвала в своем Telegram-канале.

Васильева утверждает, что опасность при высоком артериальном давлении представляют ожирение, сахарный диабет и стресс. Для здоровых людей хроническое напряжение не несет серьезных последствий, поскольку оно повышает показатели тонометра лишь временно, написала доктор.

«Пациент с метаболическим синдромом и сахарным диабетом второго типа — это всегда сложный клинический пазл. Когда в уравнение вмешивается психоэмоциональный стресс, ситуация выходит из-под контроля. Организм запускает разрушительный каскад, превращая рутинную гипертонию в реактивную, агрессивную и непредсказуемую», — предупредила Васильева. Особенно опасными, по ее мнению, являются утренние часы, поскольку в это время повышаются уровень кортизола в крови и активность симпатической нервной системы, которая отвечает за мобилизацию ресурсов организма в ответ на стресс.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк предупредила, что жара негативно влияет на сердце. По ее словам, при высоких температурах этому органу особенно вредит алкоголь.