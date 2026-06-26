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Забота о себе
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20:27, 26 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали «три всадника апокалипсиса» гипертонии

Кардиолог Васильева: Стресс превращает рутинную гипертонию в непредсказуемую
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Armmy Picca / Shutterstock / Fotodom

Кардиолог Ирина Васильева предупредила, что россиянам с гипертонией необходимо бороться с «тремя всадниками апокалипсиса», которые существенно ухудшают течение заболевания. Их она назвала в своем Telegram-канале.

Васильева утверждает, что опасность при высоком артериальном давлении представляют ожирение, сахарный диабет и стресс. Для здоровых людей хроническое напряжение не несет серьезных последствий, поскольку оно повышает показатели тонометра лишь временно, написала доктор.

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«Пациент с метаболическим синдромом и сахарным диабетом второго типа — это всегда сложный клинический пазл. Когда в уравнение вмешивается психоэмоциональный стресс, ситуация выходит из-под контроля. Организм запускает разрушительный каскад, превращая рутинную гипертонию в реактивную, агрессивную и непредсказуемую», — предупредила Васильева. Особенно опасными, по ее мнению, являются утренние часы, поскольку в это время повышаются уровень кортизола в крови и активность симпатической нервной системы, которая отвечает за мобилизацию ресурсов организма в ответ на стресс.

Ранее кардиолог Валентина Гавриляк предупредила, что жара негативно влияет на сердце. По ее словам, при высоких температурах этому органу особенно вредит алкоголь.

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