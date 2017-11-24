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Российского журналиста заблокировали за разжигание ненависти к солдатам вермахта

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Журналист ВГТРК Андрей Медведев назвал блокировку своего Facebook-аккаунта информационной войной. Об этом в пятницу, 24 ноября, сообщает РИА Новости.

По словам Медведева, в социальной сети он просто высказывал свое мнение по поводу выступления школьника из Нового Уренгоя Николая Десятниченко во время Центрального траурного митинга в бундестаге. «Я рассуждал о том, что бы я рассказал депутатам бундестага, окажись я на месте юноши из Нового Уренгоя. Суть сводилась к тому, что нам не в чем каяться, мы страшно пострадали в той войне», — объяснил он.

В Facebook журналист рассказал, что первый его пост был заблокирован за прикрепленную к публикации фотографию с женщиной, держащей убитую девочку с голыми ногами. «Удалили за распространение порнографии», — пожаловался он.

Медведев добавил, что предпринял еще одну попытку описать свое выступление в бундестаге. Она не увенчалась успехом: администрация соцсети разглядела в его словах «разжигание ненависти к определенным группам». «Это третья попытка. Я слегка изменил текст. Сгладил наиболее жесткие места», — отметил журналист. В этом сообщении он напомнил о зверствах немецких солдат во время Великой Отечественной войны, рассказав в основном об издевательствах и насилии над детьми. Медведев подчеркнул, что красноармейцы могли бы «запросто оставить на месте Германии выжженное поле», но проявили невероятный «гуманизм и милосердие».

«Вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за эту нашу Великую войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае мое поколение. Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих», — подытожил он.

Ранее в ноябре Десятниченко выступил в бундестаге на траурном митинге, организованном Народным союзом Германии по уходу за военными могилами. Во время свой речи школьник покаялся за «невинно погибших» солдат вермахта во время Великой Отечественной Войны.

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