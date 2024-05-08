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23:05, 8 мая 2024Силовые структуры

Бросивший семью россиянин потребовал выплату за погибшего на СВО сына

СК проверит сведения о нарушении прав братьев погибшего в марте участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Bulkin Sergey / Global Look Press

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил провести проверку сведений о нарушении прав братьев участника спецоперации (СВО), погибшего в марте в ходе выполнения боевых задач. Как известно из истории, озвученной в телеэфире, боец завещал своим братьям все положенные за него выплаты, однако свою претензию на деньги заявил отец, бросивший семью более десять лет назад, передает пресс-служба СК в Telegram.

Уточняется, что у военнослужащего осталось три брата, двое из них малолетние и находятся под опекой старшего. Отец ушел из семьи и не принимал участия в воспитании детей, однако он потребовал, чтобы крупную денежную сумму в связи с гибелью военнослужащего перевели ему.

Также сообщается, что, хотя участник СВО изначально завещал все причитающиеся ему выплаты своим братьям, они не могут претендовать на них из-за ошибки, которая была допущена в документе.

Процессуальной проверкой по этому делу займется врид заместителя председателя СК России — руководитель Главного военного следственного управления Константин Корпусов, оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области мигрант обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО. 14-летняя дочь военнослужащего записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину и главе СК Александру Бастрыкину с просьбой разобраться в ситуации.

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      Александра Синицына
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