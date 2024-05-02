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22:31, 2 мая 2024Силовые структуры

Мигрант обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца СВО

«РВ»: мигрант обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Petrov Sergey / Global Look Press

Мигрант обманом выселил из дома семью пропавшего без вести бойца специальной военной операции (СВО) — его жену и несовершеннолетнюю дочь. Историю осветил Telegram-канал «Военкоры Русской весны» («РВ»).

14-летняя девочка Маша Кравцова записала видеообращение президенту России Владимиру Путину и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. Она рассказала, что в декабре 2023 года мигрант по имени Джамал каким-то образом сделал доверенность от имени ее отца, за счет чего смог оформить на себя вторую половину дома в селе Самарское Азовского района Ростовской области, где жила семья военнослужащего. После этого мужчина разделил участок и продал его своим родственникам, мать и дочь перестали пускать на участок, угрожая статьей о проникновении на чужую территорию, следовательно, они не могли попасть домой.

В итоге девочке вместе с мамой пришлось выехать из дома, они не могут забрать даже вещи, принадлежащие семье. По словам Маши, мигрант также завладел банковской картой ее отца и снимает с нее деньги, тратя их, в частности, на наркотики. Ее мать обвинила злоумышленника в угрозах и незаконном лишении жилья.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил проверить информацию.

Ранее сообщалось, что в городе Новочеркасск Ростовской области участник СВО может лишиться единственного жилья. Мужчина купил квартиру в 2019 году по программе военной ипотеки, но позже оказалось, что у жилья есть другой собственник.

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      Александра Синицына
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