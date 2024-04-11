В России участника СВО захотели лишить единственного жилья

В Новочеркасске бойца спецоперации захотели выселить из единственного жилья

В городе Новочеркасск Ростовской области участник специальной военной операции (СВО) может лишиться единственного жилья. О том, кто захотел выселить бойца, рассказывает сетевое издание «Привет-Ростов.ру».

Мужчина купил квартиру еще до начала СВО — в 2019 году по программе военной ипотеки. Позже оказалось, что у жилья есть другой собственник. Он подал виндикационный иск к военнослужащему, в котором попросил изъять имущество из, по его словам, незаконного владения.

Адвокат находящегося в зоне боевых действий мужчины заявил, что это первый подобный случай в его практике. Издание добавляет, что, поскольку квартира была куплена с привлечением заемных средств, на нее не распространяется действие нормы о невозможности обратить взыскание на единственное жилье.

В Госдуме военнослужащему пообещали помочь отстоять право на жилье. Направить соответствующие запросы согласилась депутат Евгения Бессонова.

Похожий случай произошел в прошлом году в Екатеринбурге, где городские власти решили выселить семью участвующего в спецоперации офицера. В суде представитель администрации заявил, что договор найма жилого помещения военнослужащим был заключен не с тем юридическим лицом, вследствие чего сделка должна быть признана ничтожной.