Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 17 мая 2023Россия

Власти российского города решили выселить семью участвующего в СВО офицера

Власти Екатеринбурга решили выселить семью участвующего в СВО офицера из служебного жилья

Власти Екатеринбурга решили выселить семью участвующего в специальной военной операции (СВО) офицера Вооруженных сил России. Подробности судебного разбирательства приводит сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».

Иск о выселении из служебной «двушки» будущий кавалер ордена Мужества получил еще в 2022 году. Копию документа офицеру прислали прямо в воинскую часть, в которой он ожидал возвращения в зону боевых действий после отпуска. В иске администрация города требовала освободить квартиру, которую занимал военнослужащий вместе с женой и двухлетней дочерью.

В суде представитель администрации указал, что договор найма жилого помещения был ошибочно заключен с Минобороны, а не с органами местного самоуправления. При этом перезаключить договор истец отказался.

Суд первой инстанции отказал властям города в удовлетворении требований. Сторона истца обжаловала принятое решение. Апелляционная инстанция признала решение районного суда законным и обоснованным. Несколько дней назад горадминистрация подала кассационную жалобу, рассматривать ее будет Седьмой кассационный суд Челябинска.

Сейчас семья военнослужащего готовится к новому судебному заседанию. «Почему мы должны тратить деньги из семейного бюджета, которые муж зарабатывает, рискуя жизнью, на оплату юриста?» — задается вопросом жена офицера.

Ранее жителя Барнаула выселили из собственной квартиры. Причиной этому послужил шум по ночам. Россиянина штрафовали 19 раз, однако проблема так и не была решена. Это вынудило районную администрацию обратиться в суд.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алан Босиков
Обсудить
Последние новости
Россия и Иран договорились о совместном создании железнодорожного участка
Кремль переадресовал вопрос об отмене указа о передаче Крыма УССР авторам идеи
Кремль высказался об обвинениях ученого РАН в госизмене
Рэпер Гуф снял фасад кинотеатра для извинений жене
81-летняя Марта Стюарт раскрыла правду о своих пластических операциях
Российские гандболисты лишились шансов выступить на Олимпийских играх-2024
В РПЦ объяснили утверждение молитвы для желающих найти работу
Украинский посол потребовал извинений от Франции за шутку о Зеленском
Прокуратура пришла с проверкой в Европейский университет в Петербурге
В Минцифры назвали сроки начала работы единого реестра воинского учета
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.