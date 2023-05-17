Власти российского города решили выселить семью участвующего в СВО офицера

Власти Екатеринбурга решили выселить семью участвующего в СВО офицера из служебного жилья

Власти Екатеринбурга решили выселить семью участвующего в специальной военной операции (СВО) офицера Вооруженных сил России. Подробности судебного разбирательства приводит сетевое издание «Е1.РУ Екатеринбург онлайн».

Иск о выселении из служебной «двушки» будущий кавалер ордена Мужества получил еще в 2022 году. Копию документа офицеру прислали прямо в воинскую часть, в которой он ожидал возвращения в зону боевых действий после отпуска. В иске администрация города требовала освободить квартиру, которую занимал военнослужащий вместе с женой и двухлетней дочерью.

В суде представитель администрации указал, что договор найма жилого помещения был ошибочно заключен с Минобороны, а не с органами местного самоуправления. При этом перезаключить договор истец отказался.

Суд первой инстанции отказал властям города в удовлетворении требований. Сторона истца обжаловала принятое решение. Апелляционная инстанция признала решение районного суда законным и обоснованным. Несколько дней назад горадминистрация подала кассационную жалобу, рассматривать ее будет Седьмой кассационный суд Челябинска.

Сейчас семья военнослужащего готовится к новому судебному заседанию. «Почему мы должны тратить деньги из семейного бюджета, которые муж зарабатывает, рискуя жизнью, на оплату юриста?» — задается вопросом жена офицера.

Ранее жителя Барнаула выселили из собственной квартиры. Причиной этому послужил шум по ночам. Россиянина штрафовали 19 раз, однако проблема так и не была решена. Это вынудило районную администрацию обратиться в суд.

