Собственника квартиры в российском городе выселили из нее за шум по ночам

«Российская газета»: собственника квартиры в Барнауле выселили из нее за шум по ночам

В Барнауле собственника жилья выселили из него за шум по ночам. Внимание на ситуацию в российском городе обратила внимание «Российская газета».

Один из собственников квартиры в пятиэтажном доме, принадлежавшей двум родным братьям, регулярно мешал соседям спать, и тогда те решили пожаловаться на него. Шумного мужчину регулярно контролировал местный участковый, его штрафовали 19 раз, однако проблема так и не была решена.

Через некоторое время мужчине от имени муниципальной администрации направили предупреждение о необходимости соблюдения прав других жильцов и дали ему месяц для их исполнения. По прошествии этого периода руководство района обратилось в суд. Тот постановил, что отличавшийся шумным поведением барнаулец должен быть выселен из своей квартиры — его долю продадут на торгах. При этом вырученные деньги переставшему быть собственником объекта мужчине вернут, но за вычетом расходов на исполнение судебного решения.

В июле 2022 года стало известно, что жительница Краснодара выставила на продажу квартиру из-за соседей, которые на протяжении трех лет периодически громко занимались сексом и мешали ей спать. Кроме того, россиянку, живущую этажом ниже, мучили топот и прыжки детей, грохот кастрюль, ссоры супругов и побои.