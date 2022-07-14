Россиянка выставила на продажу квартиру из-за громкого секса соседей

Жительница Краснодара выставила квартиру на продажу после скандалов из-за секса соседей

Жительница Краснодара выставила на продажу квартиру из-за соседей, которые на протяжении трех лет периодически громко занимаются сексом и мешают ей спать. Внимание на ситуацию обратило издание «Блокнот Краснодар».

Шум из однокомнатной квартиры на девятом этаже в доме на улице Атарбекова начался после переезда туда молодой семьи. Россиянку, живущую этажом ниже, мучили топот, прыжки детей, от которых тряслась люстра, грохот кастрюлей, ссоры супругов и побои, а также громкий многочасовой секс соседей по ночам.

Для того чтобы решить вопрос проблему, женщина написала семье записку с выдержкой из закона о том, в какие часы шуметь запрещено, и оставила возле входной двери. На следующий день ей под дверь положили ту же самую записку, затоптанную грязной обувью. Кроме того, россиянка приносила соседям мягкие тапочки из ортопедического салона и предлагала купить ковер, чтобы смягчить громкие звуки. Однако шуметь в квартире сверху не перестали, и через некоторое время она решила обратиться в полицию.

За три года россиянка написала четыре заявления с жалобами на шумных соседей. После первого из них сосед стал отправлять ей СМС с угрозами просверлить в потолке дыры и оставить «подарок». «Сегодня спать я тебе не дам, плохая девочка. Даю тебе на исправление пять минут. Утром я сделаю тебе подарок», — писал россиянке сосед. На следующий день после этих сообщений ее квартиру затопило.

После залива жилья женщина решила пойти в полицию, однако после ее обращения проблема не решилась, а сосед разозлился еще сильнее. Кроме того, хозяин соседской квартиры, живущий на первом этаже в том же подъезде, проигнорировал просьбы россиянки выселить проблемных арендаторов. «Как тебе не стыдно? Я к тебе таких подселю, цыгане будут жить здесь. И теперь ты увидишь, что с тобой будет, будет ад!» — передает его слова россиянка.

Жительница Краснодара призналась, что опасается за свою безопасность — защитить ее некому. Она добавила, что дошла до последней точки кипения и поэтому развесила объявления о продаже квартиры. Новый хозяин пока не нашелся, при этом женщина не скрывает от потенциальных покупателей причины, почему она решила избавиться от жилья. «Я уже устала. Постоянно пить таблетки я не могу. Придется искать себе новый дом», — поделилась россиянка.

Ранее в феврале в Ноябрьске житель многоквартирного дома монтажной пеной заклеил входную дверь квартиры шумного соседа. Мужчина рассказал, что молодой арендатор постоянно включал музыку на полную громкость и никак не реагировал на замечания.