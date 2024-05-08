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22:43, 8 мая 2024Экономика

Путин сообщил о рекордном объеме товарооборота России и Армении

Путин: товарооборот России и Армении достиг рекордных 7 мрлд долларов

Фото: Пресс-служба Совета Федерации РФ / РИА Новости

Товарооборот России и Армении превысил семь миллиардов долларов. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном, передает ТАСС.

Российский глава подчеркнул, что это рекорд.

Путин провел переговоры с Пашиняном 8 мая после заседания Высшего экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Это первая встреча политиков с декабря 2023 года. В Кремле подчеркивали, что после этого лидеры практически не контактировали, поэтому сегодняшняя беседа особенно важна.

Ранее Пашинян заявил, что между Россией и Арменией накопилось множество проблем.

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      Юлия Мискевич
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