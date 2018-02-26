Глухонемой россиянин погиб из-за неверно истолкованного жеста

Глухонемой житель Омской области скончался в больнице от травм после драки, причиной которой стал неверно истолкованный жест. Об этом говорится на сайте регионального управления Следственного комитета России.

В субботу, 24 февраля, инвалид попросил соседа закурить, но тому показалось, что его оскорбили. В конфликт вмешалась проходившая мимо сожительница обиженного мужчины и несколько раз ударила глухонемого по голове мясорубкой.

Материалы по теме «Люди с удовольствием убивают друг друга» Жизнь в провинции стоит недорого, а работа врача — еще меньше

«В настоящее время подозреваемая, имеющая на иждивении 17-летнего сына, задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК).

В апреле прошлого года сообщалось о глухонемой жительнице Свердловской области, у которой изъяли шестерых детей. По словам женщины, причиной стала ее инвалидность. Однако чиновники объяснили, что гражданка часто выпивала и оставляла детей без присмотра.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!