Попойка глухонемых закончилась смертельным избиением собутыльницы

В городе Братске Иркутской области 36-летняя местная жительница до смерти забила свою 48-летнюю собутыльницу. По факту произошедшего заведено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», сообщает сайт СУ СК по региону.

«Следователями установлено, в один из вечеров компания из четырех глухонемых человек, распивала спиртные напитки. В какой-то момент между двумя женщинами вспыхнула ссора. 36-летняя местная жительница несколько раз ударила кулаками 48-летнюю женщину по голове. Через несколько дней потерпевшая скончалась дома», — говорится в сообщении.

Подозреваемая была задержана сотрудниками полиции. Как поясняют следователи, она дала признательные показания.

В середине декабря стало известно, что ревнивый житель Липецкой области до смерти избил свою гражданскую жену. При этом он сделал несколько фотографий замученной женщины и отправил их знакомым семьи.

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