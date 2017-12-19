Липецкий ревнивец устроил фотосессию избитой до смерти жены

Жителя города Лебедянь Липецкой области задержали по подозрению в избиении до смерти своей гражданской супруги. Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в ночь на 10 декабря во время ссоры, возникшей из-за ревности, мужчина избил сожительницу. Ее крики услышала соседка, которая позвонила отцу женщины. Тот пришел в квартиру и отвез дочь в больницу, где она умерла, по предварительным данным, от черепно-мозговой и других травм.

Подозреваемого задержали, он частично признал вину. По данным «Пятого канала», избивая женщину, он сделал несколько фото и разослал их знакомым семьи. У погибшей осталась пятилетняя дочь от первого брака.

5-tv.ru

В Подмосковье в декабре ревнивый муж отрубил жене кисти рук. Женщина была госпитализирована и экстренно прооперирована.

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