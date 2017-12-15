Бывший игрок сборной Аргентины заставил детей смотреть на истязания жены

Бывший полузащитник сборной Аргентины Лучо Гонсалес пытался убить жену Андрейа Маркес на глазах у своих детей. Об этом супруга рассказала бразильскому изданию Correio da manha.

«Он толкнул меня на кровать и начал душить. Он позвал детей и сказал, чтобы они смотрели. Сын Маттео попытался остановить отца, однако он оттолкнул его и оскорбил. Меня привезли в госпиталь в полумертвом состоянии», — заявила Маркес.

14 декабря бразильский «Атлетико Паранаэнсе» расторг контракт с Гонсалесом. По словам жены футболиста, руководство пошло на такой шаг, узнав о произошедшем.

Гонсалес также выступал за французский «Марсель» и португальский «Порту». В его активе 45 матчей в составе сборной Аргентины.

9 декабря Антонелла Барбьери, жена бывшего игрока сборной Италии по регби Андреа Бенатти, убила своих детей и попыталась совершить суицид. Ее доставили в больницу. Ранее женщина страдала от психического заболевания.

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