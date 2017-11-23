Зарезавший человека за оскорбление любимого клуба фанат получил тюремный срок

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Болельщик клуба национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси» Стивен Симмингер осужден за убийство на почве клубных пристрастий. Об этом сообщает Yahoo Sports.

Преступление квалифицируется как убийство первой степени.

42-летний мужчина в 2016 году убил Колина МакГоверна возле парка в Филадельфии. 24-летний МакГоверн оскорбительно высказлся о шляпе Симмингера с символикой «Нью-Джерси», сказав «е***ь «дьяволов», после чего убийца нанес жертве 10 ножевых ранений.

Адвокат Симмингера утверждала, что ее клиент убил МакГоверна из-за страха за собственную жизнь. Однако прокурор назвал осужденного «тикающей бомбой замедленного действия», так как Симмингер во время случившегося находился под воздействием наркотиков и алкоголя.

Болельщик отправится в тюрьму в январе 2018 года.


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