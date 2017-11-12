Ирландские фанаты оккупировали магазин женского белья

TheUltimateShow / Youtube

Болельщики сборной Ирландии по футболу, прибывшие в Копенгаген на стыковой матч с национальной командой Дании, устроили овации посетителям магазина женского белья Victoria's Secret. Видео появилось в Youtube-аккаунте TheUltimateShow.

Ирландские фанаты приветствовали людей, выходящих из магазина, как будто те — футболисты. После этого болельщики поднимали гул и просили прохожих показать, что именно они купили.

Матч между сборными Дании и Ирландии завершился вничью со счетом 0:0. Вторая встреча, которая определит, кто получит путевку на чемпионат мира 2018 года, состоится 14 ноября в 22:45 мск.