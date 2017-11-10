Футболиста наказали за удар фаната в стиле кунг-фу

Французский футболист Патрис Эвра, ударивший ногой болельщика «Марселя», дисквалифицирован до 30 июня 2018 года. Такое решение принял дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Дисквалификация распространяется на все турниры, проводящиеся под эгидой организации. Также Эвра оштрафован на 10 тысяч евро. Помимо этого, «Марсель» расторг с ним контракт.

Клуб также понес наказание — на него наложен штраф в размере 25 тысяч евро. В течение 30 дней французский коллектив должен связаться с представителями португальской «Витории Гимараэш» для уточнения договоренностей по поводу компенсации за причиненный стадиону ущерб.

Эвра, будучи игроком «Марселя», ударил болельщика своей команды до начала матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы против «Витории» 2 ноября. Защитника удалили до старта встречи, что стало первым подобным инцидентом в истории турнира.

В мае Эвра исполнится 37 лет. До «Марселя» он играл за такие клубы, как «Ювентус», «Манчестер Юнайтед» и «Монако». Регулярно вызывался в сборную Франции, с которой в 2016 году стал обладателем серебряных медалей чемпионата Европы.