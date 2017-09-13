Французский футболист накормил бомжей

Видео: benja sport / YouTube

Защитник французского «Марселя» Патрис Эвра прогулялся по городу, пообщался с бездомными и угостил их едой. Видео появилось на YouTube-канале benja sport.

36-летний Эвра купил несколько пакетов с продуктами и ходил по городским улицам, раздавая их бомжам. Побеседовав с бывшим игроком сборной Франции, они принимали подарки.

Эвра родился в сенегальском Дакаре в семье дипломата, а в трехлетнем возрасте переехал во Францию. Защитник перешел в «Марсель» в январе 2017 года. Ранее он выступал за «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Ниццу», «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и ряд других клубов. В составе МЮ он стал победителем Лиги чемпионов (2007/08). Кроме того, в его активе 81 матч в составе сборной Франции, с которой он завоевал серебро чемпионата Европы-2016.