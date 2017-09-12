Футболист «Енисея» вспомнил роскошную жизнь в «Анжи» и предался ностальгии

Нападающий красноярского «Енисея» Сердер Сердеров, выступавший за «Анжи» с 2012 по 2016 год, вспомнил об условиях работы в махачкалинской команде в период расцвета (2011-2013 годы). Слова Сердерова приводит сайт красноярского клуба.

«Находиться внутри "Анжи" было одно удовольствие. Приезжало по двадцать-тридцать изданий со всего мира почти на каждую тренировку. Всем был интересен проект Сулеймана Керимова. Мы даже на гостевые матчи летали на трех самолетах — сначала отправлялся персонал, потом команда, следом болельщики. Уровень был сумасшедший во всем», — отметил Сердеров.

Он рассказал о случае, произошедшем после матча Кубка России с самарскими «Крыльями Советов». В той встрече Сердеров отметился голом, а после капитан «Анжи» Самуэль Это'о подарил ему часы Rolex. «Он подошел, поздравил и подарил часы, но сказал никому об этом не говорить. Позже узнал, что он многим дарил, на каждый матч по четыре-пять часов брал», — добавил форвард.

В 2011 году «Анжи» приобрел российский миллиардер Сулейман Керимов. В период с 2011 по 2013 год команду пополнил ряд известных футболистов (Самуэль Это'о, Роберто Карлос, Юрий Жирков, Александр Кокорин, Диего Тарделли, Виллиан) и тренеров (Гус Хиддинк, Рене Меленстен). Летом 2013 года махачкалинцы расстались с большей частью состава, проведя реорганизацию. Причиной называли финансовые проблемы Керимова, якобы решившего сократить расходы на «Анжи» до минимума.