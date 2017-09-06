Бывший игрок «Анжи» забил мяч за сборную Бразилии ударом в девятку с лета

Полузащитник сборной Бразилии Виллиан отметился голом в матче отборочного турнира к чемпионату мира-2018 с командой Колумбии. Видео появилось на YouTube-канале MATCH DAY SHOW.

В добавленное к первому тайму время Неймар получил мяч на углу штрафной, отдал пас Виллиану, который переправил его в дальний угол ударом с лета внешней стороной стопы.

Встреча завершилась вничью 1:1. У колумбийцев мяч забил нападающий Радамель Фалькао (56-я минута).

После 16 туров отборочного турнира бразильцы с 37 очками возглавляют турнирную таблицу южноамериканской группы, они гарантировали себе участие в ЧМ-2018. Колумбийцы с 26 очками занимают третью позицию.

В 2013 году Виллиан выступал за махачкалинский «Анжи». В настоящий момент хавбек защищает цвета лондонского «Челси».