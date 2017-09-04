«Зенит» предложил европейским клубам посоревноваться в бородатости футболистов

Санкт-петербургский «Зенит» составил символическую сборную бородатых футболистов, в разные годы выступавших в составе команды, и бросил вызов европейским клубам. Публикация появилась в Twitter-аккаунте клуба.
В состав команды вошли вратарь Юрий Лодыгин, защитники Иван Новосельцев, Эсекьель Гарай, Луиш Нету и Денис Терентьев, полузащитники Мигель Данни, Сергей Семак, Хави Гарсия, Андрей Васильев, нападающие Андрей Аршавин и Халк.
Пресс-служба «Зенита» предложила итальянской «Роме», немецкой «Баварии» и московскому «Локомотиву» составить свой вариант символической сборной бородатых игроков. Мюнхенцы ответили командой, в которой на каждой позиции выступает завершивший карьеру полузащитник Хаби Алонсо.
В свою очередь, «Рома» заявила, что их бородатую команду не победить.
«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги. После восьми туров в активе команды 20 очков. «Локомотив» занимает второе место с 19 баллами.