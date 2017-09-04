«Зенит» предложил европейским клубам посоревноваться в бородатости футболистов

Санкт-петербургский «Зенит» составил символическую сборную бородатых футболистов, в разные годы выступавших в составе команды, и бросил вызов европейским клубам. Публикация появилась в Twitter-аккаунте клуба.

— FC Zenit in English (@fczenit_en) 04 сентября 2017, 12:32

В состав команды вошли вратарь Юрий Лодыгин, защитники Иван Новосельцев, Эсекьель Гарай, Луиш Нету и Денис Терентьев, полузащитники Мигель Данни, Сергей Семак, Хави Гарсия, Андрей Васильев, нападающие Андрей Аршавин и Халк.

Пресс-служба «Зенита» предложила итальянской «Роме», немецкой «Баварии» и московскому «Локомотиву» составить свой вариант символической сборной бородатых игроков. Мюнхенцы ответили командой, в которой на каждой позиции выступает завершивший карьеру полузащитник Хаби Алонсо.

— FC Bayern US (@FCBayernUS) 04 сентября 2017, 13:41

В свою очередь, «Рома» заявила, что их бородатую команду не победить.

— AS Roma English (@ASRomaEN) 04 сентября 2017, 16:57

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице Российской футбольной премьер-лиги. После восьми туров в активе команды 20 очков. «Локомотив» занимает второе место с 19 баллами.