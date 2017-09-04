Футболист сборной Германии раздал 1200 билетов детям из малоимущих семей

Полузащитник сборной Германии Сами Хедира купил 1200 билетов на матч квалификационного раунда чемпионата мира 2018 года с командой Норвегии и раздал их детям из малоимущих и неблагополучных семей. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Встреча проходит в понедельник, 4 сентября, на стадионе Mercedes Benz Arena в Штутгарте — родном городе Хедиры. На данный момент счет 5:0 в пользу хозяев поля, идет второй тайм. Билеты были направлены в 15 детских домов и больниц Штутгарта.

Немцы и норвежцы выступают в отборочной группе С. После семи туров на счету бундестим 21 очко, они занимают первое место. Скандинавы набрали семь баллов и расположились на четвертой строчке. Победитель напрямую попадет на чемпионат мира, команда, занявшая второе место в группе, примет участие в стыковых матчах.

Немец играет в родном городе впервые с 2010 года. Тогда он покинул клуб бундеслиги «Штутгарт» и перешел в мадридский «Реал». В настоящий момент полузащитник выступает за туринский «Ювентус», к которому он присоединился в 2015 году.