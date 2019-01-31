История гея-самоубийцы на норвежском сайте озаботила Роскомнадзор

Роскомнадзор потребовал удалить статью про саамского гея и его попытках суицида с сайта норвежского издания Barents Observer, сообщается на сайте ресурса.

Автор статьи — журналистка шведского издания Arjeplognytt Марианна Хофман. У Роскомнадзора возникли вопросы к версии материала, переведенной на русский. Представители ведомства в своем письме к норвежскому ресурсу, угрожая блокировкой, потребовали удалить статью с сайта в течение суток.

Претензия Роскомнадзора к Barents Observer заключается в том, что статья раскрывает «информацию о способах совершения самоубийства» и содержит «призывы к совершению самоубийства».

Редактор норвежского издания Томас Нильсен отказался выполнять требования Роскомнадзора. «Об удалении статьи не может быть и речи», — заявил он.

На данный момент статья Barents Observer «От попыток самоубийства к счастью и гордости» доступна российским пользователям. По информации норвежского ресурса, требование удалить статью в течение суток поступило 28 января.

В марте 2017 года редактор Barents Observer Томас Нильсен не смог пересечь границу с Россией. Несмотря на наличие аккредитации и российской визы, российские пограничные службы не впустили журналиста, ссылаясь на то, что ему «запрещен въезд в Россию по соображениям государственной безопасности».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!