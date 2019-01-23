Роскомнадзор снял блокировку с сотни тысяч IP-адресов

Роскомнадзор сообщил о снятии блокировки с подсетей, принадлежащих компании Microsoft. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Представители ведомства уточнили, что количество разблокированных IP-адресов достигло 130 тысяч.

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Накануне, 22 января, из реестра заблокированных сайтов удалили 2,7 миллиона IP-адресов, принадлежащих Amazon, которые находились в реестре с апреля 2018 года.

Снятие блокировок связано с тем, что подсети не используются Telegram для обхода запрета на работу в России. Миллионы IP-адресов попали в реестр именно по этой причине.

Решение о блокировке сервиса Telegram в России было вынесено 13 апреля 2018 года. Представители сервиса отказались предоставить ФСБ ключи шифрования, необходимые для чтения переписки пользователей.

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