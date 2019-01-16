Блокировка Telegram помешала россиянину нагреть воду в бойлере

Владелец водонагревателя бренда Ariston Дмитрий Змеев пожаловался, что его домашняя техника перестала полноценно работать из-за блокировки серверов компании Роскомнадзором. Об этом он рассказал на форуме Pikabu.

Змеев заметил, что не может управлять нагревателем по Wi-Fi, несмотря на то что в инструкции такая функция значится. Свое негодование он выразил в отзыве на «Яндекс.Маркете». «К Wi-Fi подсоединяется, а в сеть не входит, выдает сообщение, что девайс вне сети, видимо, проблемы с сервером Ariston», — заявил он.

Через некоторое время официальные представители Ariston ответили Змееву, что приложение плохо работает из-за блокировки серверов Amazon, которые использует компания. «Это связано с блокировкой IP-адресов мессенджера Telegram Роскомнадзором», — уточнили сотрудники бренда.

Скриншот: Pikabu

«Ржунемагу, Роскомнадзор заблокировал мне бойлер!» — ответил автор отзыва.

Позднее он опубликовал скрины переписки с представителями Ariston на Pikabu. «Будущее, которое мы заслужили!» —охарактеризовал он произошедшее. Завсегдатаи форума принялись шутить на ситуацией. «Скоро и на сковороду придется VPN ставить», — заметил один из комментаторов.

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Некоторые посетители Pikabu поддержали Змеева, заметив, что тоже сталкивались с подобными проблемами. «Бойлер это фигня, у меня весь "умный дом", встал, когда телегу блокировали. Он на амазоновских серверах. Тут и VPN не поможет», — пожаловался один из них.

После того, как Таганский суд принял решение о блокировке Telegram на территории России, операторы связи получили указание заблокировать сотни тысяч IP-адресов Amazon. Это решение было принято из-за того, что мессенджер использовал их для обхода блокировки. Позднее сотрудники ведомства пообещали не вносить в реестр запрещенной информации крупные подсети.

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