Роскомнадзор добрался до серверов Microsoft

Роскомнадзор добавил в реестр запрещенных сайтов десятки тысяч IP-адресов облачных серверов Microsoft. Об этом свидетельствуют данные из неофициальной копии выгрузки реестра.

Под блокировку попала подсеть из 131 тысячи IP-адресов, 32 тысячи из которых принадлежат облачной платформе Azure.

Роскомнадзор 17 апреля заблокировал более 2,5 миллиона IP-адресов. Под ограничение доступа попали ресурсы Google, Amazon. Также сообщалось о блокировке подсетей популярного провайдера облачных структур Digital Ocean.

Блокировки связаны с ограничением доступа к мессенджеру Telegram в России. Согласно постановлению суда, с 16 апреля сервису запрещено работать на территории страны до тех пор, пока его представители не передадут ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

Против блокировки выступил Американский союз защиты гражданских свобод. Он призвал Amazon, Google, Microsoft и Apple позволить Telegram без ограничений менять IP-адреса.

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