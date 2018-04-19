В США нашли способ бесконечно избегать блокировки Telegram

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU) призвал Amazon, Google, Microsoft и Apple позволять Telegram без ограничений менять IP-адреса на их серверах, чтобы помешать Роскомнадзору заблокировать мессенджер. Призыв ACLU появился в Twitter 18 апреля.

«Мы призываем Amazon, Google, Microsoft и Apple противостоять российской интернет-цензуре. Обеспечьте соблюдение прав человека, открыв доступ Telegram к своим платформам и позволив им без ограничений изменять IP-адреса», — обратились к интернет-гигантам правозащитники.

13 апреля Google изменила свою сетевую архитектуру таким образом, чтобы домены компании не использовались для обхода блокировок, пишет The Verge.

Утром 19 апреля Роскомнадзор внес в список запрещенных еще около миллиона IP-адресов. Таким образом надзорное ведомство рассчитывает отыскать IP, которые позволяют Telegram обходить блокировку в России. Начиная с 16 апреля были заблокированы более 17,5 миллиона адресов, принадлежащих иностранным компаниям. Однако заблокировать мессенджер не удалось: Telegram свободно доступен для пользователей без прокси и VPN.

В то же время некоторые компании жаловались на то, что из-за блокировки подсетей в работе их сервисов произошли сбои. На фоне массовых блокировок IP в России заработали ранее забаненные сайты, в частности крупнейший торрент-трекер RuTracker.org.

Таганский суд постановил блокировать Telegram из-за отказа руководства передать ФСБ алгоритм расшифровки сообщений пользователей. Основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что требование неконституционно, и пообещал инвестировать миллионы долларов в инструменты обхода блокировок в России.

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