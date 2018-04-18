Макаревич нашел способ гарантированно заблокировать Telegram

Музыкант Андрей Макаревич предложил российским властям способ гарантированно заблокировать работу мессенджера Telegram на территории страны. Об этом артист написал в своем Facebook.

«Я полагаю, если полумеры по уничтожению Telegram ничего не дают — надо действовать проще и радикальнее: вырубить к черту электричество в стране. А что, валежник у народа есть, выдержат. Оставить ток только на ядерной кнопке и на телефоне в Кремле — вдруг Трамп позвонит?» — поиронизировал он.

Его подписчики предположили, что власти на такой радикальный шаг не решатся. «Как же российские телезрители будут узнавать, кого сейчас правильно ненавидеть?» — поддержал тему Андрей Колчевников.

С 16 апреля Роскомнадзор блокирует IP-адреса подсетей Google и Amazon, серверы которых могут использоваться мессенджером для обхода блокировки в России. По последним данным, под ограничения попало более 16 миллионов адресов, однако пользователи сообщают, что Telegram по-прежнему функционирует без подключения к прокси или VPN.

Доступ к Telegram в России ограничен решением Таганского районного суда Москвы 13 апреля. Это произошло после того, как Роскомнадзор потребовал немедленной блокировки мессенджера в связи с отказом предоставлять ФСБ ключи шифрования, позволяющие получать доступ к переписке пользователей.

Основатель Telegram заявлял, что не намерен идти на сделку с российскими властями, и пообещал инвестировать миллионы долларов в независимые прокси-серверы и VPN, позволяющие обходить блокировки сайтов.

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