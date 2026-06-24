Москалькова призвала внедрять военную подготовку студентов в России

Москалькова: В новой системе образования в России должна быть программа военной подготовки

Научный руководитель научно-образовательного центра по правам человека Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина, экс-омбудсмен Татьяна Москалькова призвала внедрять военную подготовку студентов в новой программе образования в России. Об этом она заявила на Петербургском международном юридическом форуме, передает ТАСС.

Москалькова объяснила необходимость внедрения программы военной подготовки в вузах на фоне атак беспилотников на российские регионы.

«Вот такое впечатление, что мы сегодня не понимаем, что идет пятый год специальной военной операции. Что агрессия с Запада становится все более очевидной. Мы видим, когда долетают БПЛА до Санкт-Петербурга, до Москвы. И вот мне кажется в новой системе программа военной подготовки нашей молодежи должна быть обозначена», — заявила Москалькова.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предложил готовить детей к возможному конфликту с НАТО в 2030 году с пятого класса. Другие парламентарии идею не поддержали, указав на то, что в российских образовательных учреждениях достаточно дисциплин и курсов по военной подготовке.