В России оценили идею подготовки детей к возможному конфликту с НАТО с пятого класса

В ГД не поддержали идею подготовки детей к возможному конфликту с НАТО с пятого класса

В комитете Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства оценили идею подготовки школьников к возможному конфликту с НАТО с пятого класса, заявив, что в российских образовательных учреждениях достаточно дисциплин и курсов по военной подготовке. Об этом пишет «Подъем».

Глава комитета Нина Останина обратила внимание на то, что в образовательную программу уже включен предмет «Основы безопасности жизнедеятельности», в рамках которого школьников обучают навыкам первичной медицинской помощи, а также рассказывают о современных видах оружия и об опасности, которое оно может нести.

«Наши дети должны быть информированы и готовы к тому, чтобы защитить себя. Но введение отдельного предмета не считаю необходимым. Дети и так у нас перегружены», — подчеркнула депутат.

Заместитель председателя комитета по просвещению Михаил Берулава также не поддержал инициативу. По его словам, существующих программ образования достаточно в военном плане, и усиливать их не нужно. «Наш главнокомандующий не ставит эту задачу для образования сегодня. Я считаю, что необходимости нет», — заключил он.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий предложил готовить детей к возможному конфликту с НАТО в 2030 году с пятого класса. В качестве примера он привел программы кадетских корпусов.

