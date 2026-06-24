Два напавших на псковских десантников члена банды Басаева получили срок

Два участника банды Шамиля Басаева сели за нападение на псковских десантников

Двое участников банды чеченского полевого командира Шамиля Басаева получили сроки за нападение на российских десантников в 2000 году. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает ТАСС.

По информации суда, речь идет об Арслане Таушеве и Расуле Кошманбетове, им дали 23 и 24 года лишения свободы соответственно. 29 февраля в результате атаки вооруженной группы на 90 военнослужащих 6-й роты погибли свыше 80 российских военнослужащих.

В судебном заседании Таушев и Кошманбетов свою вину в предъявленном обвинении не признали.

Ранее другого участника нападения на псковских десантников в Чечне, организованное бандой Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году, Ислама Бациева приговорили к 21 году лишения свободы.