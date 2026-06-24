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Силовые структуры
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15:42, 24 июня 2026Силовые структуры

Два напавших на псковских десантников члена банды Басаева получили срок

Два участника банды Шамиля Басаева сели за нападение на псковских десантников
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Двое участников банды чеченского полевого командира Шамиля Басаева получили сроки за нападение на российских десантников в 2000 году. Об этом со ссылкой на представителя суда сообщает ТАСС.

По информации суда, речь идет об Арслане Таушеве и Расуле Кошманбетове, им дали 23 и 24 года лишения свободы соответственно. 29 февраля в результате атаки вооруженной группы на 90 военнослужащих 6-й роты погибли свыше 80 российских военнослужащих.

В судебном заседании Таушев и Кошманбетов свою вину в предъявленном обвинении не признали.

Ранее другого участника нападения на псковских десантников в Чечне, организованное бандой Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году, Ислама Бациева приговорили к 21 году лишения свободы.

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