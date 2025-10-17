Напавшему на российских десантников бандиту оглашен приговор

Суд дал 21 года участнику банды Басаева за нападение на псковских десантников

Участника нападения на псковских десантников в Чечне, организованное бандой Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году, Ислама Бациева приговорили к 21 году лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Бациев признан виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года у села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе столкновения с боевиками Басаева отдали жизнь 84 десантника.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд огласил приговор участнику банды Усману Эльсанову за вооруженное нападение на полицейских в Чечне и гражданина Белоруссии.