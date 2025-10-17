Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:47, 17 октября 2025Силовые структуры

Напавшему на российских десантников бандиту оглашен приговор

Суд дал 21 года участнику банды Басаева за нападение на псковских десантников
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Участника нападения на псковских десантников в Чечне, организованное бандой Шамиля Басаева и Хаттаба в 2000 году, Ислама Бациева приговорили к 21 году лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Бациев признан виновным по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года у села Улус-Керт Шатойского района Чечни. В ходе столкновения с боевиками Басаева отдали жизнь 84 десантника.

Ранее стало известно, что Южный окружной военный суд огласил приговор участнику банды Усману Эльсанову за вооруженное нападение на полицейских в Чечне и гражданина Белоруссии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Солдат-срочник открыл огонь в российской воинской части. Что рассказал о произошедшем выживший?

    В Госдуме предложили платить отказавшимся от развода семейным парам

    В России рассказали об ожиданиях от встречи Путина и Трампа

    Военкор предсказал отступление ВСУ из Красноармейска

    Фон дер Ляйен предрекли войну за влияние в ЕС из-за прихода нового человека

    Россиянин расправился с арендодателем квартиры

    Десятки пассажиров рейса из Турции в Москву остались без багажа

    Стало известно о желании Зеленского и Трампа обсудить деликатные вопросы

    Обмотанного цепью участника СВО выловили из озера

    В России спрогнозировали массовое закрытие автосалонов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости